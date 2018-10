Nähen lernen im Müllerhaus

Seefeld „Unverpackt“ heißt der Näh-Kursus, den Anke Digel am Sonnabend, 27. Oktober, im Müllerhaus an der Seefelder Mühle anbietet. Von 10 bis 16 Uhr zeigt sie, wie Verbraucher mit selbst genähten Stoffbeuteln Plastiktüten vermeiden können. Dazu sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene willkommen, die Stoffreste und nach Möglichkeit auch eine Nähmaschine mitbringen sollen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen nimmt das Kulturbüro der Seefelder Mühle unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de an.

