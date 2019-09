Nähen lernen im Müllerhaus

Seefeld Ein neuer Nähkursus beginnt am Dienstag, 17. September, 16 bis 18.30 Uhr, im Müllerhaus an der Seefelder Mühle. An fünf Terminen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Anleitung der Schneiderin Anke Diegel eigene Projekte und Ideen verwirklichen. Der Kursus ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Mitgebracht werden müssen Nähmaschine und Stoffe; bei Bedarf kann eine Nähmaschine zur Verfügung gestellt werden. Anmeldungen unter Telefon 04734/1236 oder kulturzentrum@seefelder-muehle.de.