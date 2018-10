Neuer Nähkursus mit Anke Diegel

Seefeld Einen Nähkursus bietet Anke Diegel ab Dienstag, 30. Oktober, an. Der Lehrgang läuft bis zum 4. Dezember und findet dienstags von 16 bis 18.30 Uhr im Müllerhaus statt. Der Kursus richtet sich an alle, die schon immer nähen wollten, aber nicht wissen wie sie anfangen sollen, oder vor einem eigenen Nähprojekt stehen und alleine nicht weiter kommen, heißt es in der Ankündigung der Seefelder Mühle. In ihren Nähkursen zeigt Anke Diegel Anfängern und Fortgeschrittenen, was sie mit Stoff und Faden alles anstellen können. Dabei steht sie den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite. Die Teilnehmer müssen eine Nähmaschine und die zu verarbeitenden Materialien mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs begrenzt.