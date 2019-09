Plattdeutsch lernen in der Mühle

Seefeld Jetzt gibt es ihn zum vierten Mal: den „Plattdüütsch-Kurs in de Seefelder Möhl“. Christa und Hans Meinen bieten ihn für Anfänger und Fortgeschrittene an. Entscheidend ist der Spaß am Erlernen dieser Sprache, sagen die beiden Dozenten.

Im Mittelpunkt steht das freie Sprechen in Dialogen, kurzen Sketchen und im zweiten Teil des Kurses auch in kleinen Theaterstücken. Neben der Sprach- und der Sprech- wird auch die Schreibkompetenz geschult. Start ist am Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr, mit einem Schnupperabend, der eigentliche Kursus startet in der Folgewoche; in den Herbstferien sind keine Termine geplant.

Die zehn Abende kosten 65 Euro. Anmeldungen nimmt das Mühlenbüro an unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de.