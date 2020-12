Förderverein spendet warme Decken für Seefeld und Schwei: Ab jetzt frieren Schüler nicht mehr für die Gesundheit

Seefeld /Schwei Frieren für die Gesundheit: Das soll es in der Grundschule Seefeld/Schwei jetzt nicht mehr geben. Denn der Förderverein der Grundschule hat in beiden Häusern insgesamt 65 wärmende Decken übergeben.

Dazu überreichten die Vorstandsmitglieder große Stofftaschen, in die nicht nur die warmen Decken passen, sondern auch die anderen wärmenden Sachen – Schals, Mützen, Handschuhe –, die die Schüler anziehen, während der Klassenraum im 20-Minuten-Takt für jeweils 5 Minuten gelüftet wird. Diese Stoßlüftung hat das Kultusministerium angeordnet, damit die Zahl der Coronaviren beim Unterricht möglichst nicht auf ein riskantes Niveau steigt.

Damit die Decken möglichst nicht vertauscht werden, hat der Förderverein jede einzelne Stofftasche mit dem Namen des Schülers versehen, der sie bekommen hat, teilt die Zweite Vorsitzende Daniela Thielemann mit.

Für diese Spende hat der Förderverein mehrere Unterstützerfirmen gewonnen: das Möbelhaus Ikea in Bremerhaven, die Markant-Märkte in Tossens und Ellwürden, die Arcus-Werbung sowie M+S Schomaker Textil- und Foliendruck in Schwei. Der Rest kam aus der eigenen Kasse.