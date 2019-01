Seefeld In der Seefelder Mühle wird wieder ein Märchenhaftes Menü kredenzt. Die nächste Ausgabe dieser alljährlichen Veranstaltung ist am Freitag, 8. Februar, zu erleben. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Mühlencafé des Kulturzentrums.

Das Team des Mühlencafés kocht, und der Märchen- und Geschichtenerzähler Hans Meinen trägt Märchen vor. Die Reise führt durch die Küchen von Skandinavien über Südeuropa und Afrika bis nach Südamerika. Passend zu jedem Gang wird eine Geschichte oder ein Märchen aus dem jeweiligen Ursprungsland der Speise serviert.

Hans Meinen freut sich darauf, dem Publikum in den Pausen neue Geschichten zu erzählen, die im vergangenen Jahr entstanden sind, aber auch einige ältere Stücke.

Wer diesen Termin nicht verpassen will, sollte sich so bald wie möglich im Büro der Seefeld Mühle anmelden und einen Platz reservieren lassen: entweder unter Telefon 04734/1236 oder per E-Mail unter kulturzentrum@seefelder-muehle.de. Der Eintritt kostet 30 Euro pro Person.