Sehestedt /Luzern Wie schon in den Vorjahren verbringt eine Praktikantin auch in diesem Sommer an der Umweltstation in Sehestedt ein paar interessante Wochen. Diesmal kommt die Praktikantin aus der Schweiz. Sie heißt Cäcilia Bussmann.

Die 33-jährige Naturpädagogin ist Grundschullehrerin in Sursee – etwa 20 Kilometer von Luzern entfernt. Die Schweizerin wollte sich im Umweltbereich engagieren und wurde im Internet auf diese Stelle aufmerksam.

Cäcilia Bussmann: „Die Nordsee-Küste kannte ich noch nicht. Meine Mutter erzählte, dass es hier faszinierend ist. “ Und weiter schildert sie ihre ersten Eindrücke wie folgt: „Hier ist alles sehr weitläufig und es ist wunderbar ruhig hier. Landschaftlich ist es das totale Gegenteil zum Rand der Voralpen. Besonders freue ich mich, dass die Leute hier sehr nett sind. “

Der erste Besuch stand für die Schweizerin in Sehestedt im Mai an. Zwischendurch musste sie dann für eine Ausbildung für zwei Wochen zurück in ihre Heimat. Deutlich wechselnde Wetterbedingungen hat sie in Sehestedt auch schon mitgemacht. Vom kühlen Mai mit viel Wind bis zu den hochsommerlichen Temperaturen, die derzeit in Deutschland herrschen.

In der Umweltstation ist die Schweizerin eine wertvolle Hilfe für den Biologen Rüdiger von Lemm. „Jeder Tag ist hier etwas anders, allein schon wegen des Ebbe-Flut-Rhythmus. Und auf dem Meeresboden zu wandern, das ist schon etwas Besonderes.“

Es geht im Praktikum auch darum, Tiere zu beobachten und Salzwiesen-Pflanzen kennen zu lernen. Der Umgang mit den Besuchern der Station macht Cäcilia Bussmann besonders viel Spaß. Alle Altersklassen – von den Kindern bis zu Urlaubern im Seniorenalter – sind hier vor Ort. Etliche Eindrücke hat die Schweizerin in einem Film festgehalten. Rüdiger von Lemm erklärt, dass ihr dieser Beitrag gut gelungen ist. Den Film in Schweizerdeutsch mit englischen Untertiteln hat sie bei You-Tube, Hashtag „happywaddensea“, eingestellt.

Die Ruhe genießt sie in ihrem Wohnwagen. „Die Sonnenuntergänge sind hier einmalig schön“, sagt sie und wird das Ganze noch bis Ende August genießen.