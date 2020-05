Ansteckungsgefahr: Auch Ferienpass fällt Corona zum Opfer

Stadland Die Reihe der Absagen wegen des Coronavirus geht weiter. Diesmal trifft es gleich eine ganze Veranstaltungsreihe: den Ferienpass. Am Montagnachmittag haben Katja Kohnert und Petra Kintscher vom Ferienpass-Team der Gemeindeverwaltung die Absage öffentlich bekanntgegeben.

Verantwortung zu hoch

Beschlossen worden war sie in der vergangenen Woche; zunächst hatte das Team, zu dem auch Corinna Evers gehört, die Veranstalter benachrichtigt. „Die Verantwortung ist uns einfach zu hoch“, begründete Petra Kintscher den Schritt.

Leiderkonsequent



Denn die Abstandsregeln werden voraussichtlich bis mindestens 31. August in Kraft bleiben, hat das Team in der Staatskanzlei in Hannover erfahren. Dann aber sind die Sommerferien zu Ende. „Es ist unmöglich, Kinder bei Ferienpass-Veranstaltungen auf Abstand zu halten“, sagte Katja Kohnert.

Zur Erläuterung zitiert sie ein Erlebnis aus dem vergangenen Sommer. Damals hatte sie sich als Betreuerin beim Ferienpass-Kochen gemeldet. „Nach einer halben Stunde saß das erste Kind bei mir auf dem Schoß, obwohl es mich vorher gar nicht gekannt hatte“, schildert sie. Sollen die Betreuer künftig jedes Mal dazwischengehen, wenn Kinder Nähe suchen, auch zueinander?

Dass die großen Ausflüge, etwa in den Heidepark Soltau, in diesem Jahr nicht stattfinden können, war frühzeitig klar. Auch der beliebte Besuch in der Zooschule Bremerhaven ist in diesem Sommer nicht möglich. Doch dann sagten auch lokale Akteure wie das Dielenschiff Hanni und das Bronzezeithaus für diese Saison ab.

Geld bleibt im Topf

„Wenn wir euch einen Ferienpass anbieten, dann wollen wir, dass ihr euch bei den Terminen wohlfühlt“, lautet Katja Kohnerts Botschaft an die Kinder. „Wir setzen ganz auf einen noch tolleren Ferienpass im nächsten Jahr.“

Wegen des Wetters wird der Ferienpass auch nicht in die Herbstferien verlegt.

Bürgermeister Klaus Rübesamen sicherte zu, dass der Gemeindeanteil von 10 000 Euro für 2021 übertragen wird. Die übrigen 8000 Euro werden aus Gebühren und Beiträgen finanziert.

• Im vergangenen Jahr sind 254 Ferienpässe verkauft worden, 24 davon online. Inklusive der Eltern wurden bei den 62 Veranstaltungen 342 Teilnehmer gezählt. Den Ferienpass gibt es seit den 70er Jahren; er fällt zum ersten Mal aus. Und es ist die erste Komplett-Absage in der Wesermarsch.