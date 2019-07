Stadland Wer in Stadland noch schnell einen Betreuungsplatz für sein Kind braucht, wird kaum zum Zuge kommen. Denn nahezu alle Plätze sind besetzt, mehrere Einrichtungen führen Wartelisten.

Andrang aus Baugebiet

Das hat Katja Kohnert auf Anfrage der NWZ mitgeteilt, die im Rathaus für Kindertagesstätten zuständig ist. So ist es ihr tatsächlich gelungen, in Rodenkirchen nahezu allen Kindern einen Kindergartenplatz zu verschaffen, obwohl der Andrang wegen des gut nachgefragten Baugebiets steigt. Lediglich ein spät angemeldetes Kind steht noch auf der Warteliste. Möglich war das aber nur, weil 36 Kinder zum 1. August vom Kindergarten in die Schule wechseln.

Traum von Großpflegestelle scheitert Ein großer Wunsch von Katja Kohnert bleibt weiterhin unerfüllt: mehr Tagesmütter in Stadland. Derzeit sind es zu wenige, und auch im neuen Qualifizierungskursus in Rodenkirchen kommt nur 1 von 13 Teilnehmerinnen aus Stadland. Da schmerzt es umso mehr, dass der Traum von der Einrichtung einer Großpflegestelle in Rodenkirchen gescheitert ist. Überlegt worden war, sie im Wohngebäude an der im April entwidmeten katholischen Kirche an der Schweier Straße einzurichten. Doch das Gebäude hätte mit einem großen Aufwand saniert werden müssen. Weitere Gebäude stehen in Rodenkirchen für eine Großpflegestelle derzeit nicht zur Verfügung.

Wegen des im vergangenen Herbst festgestellten Schimmelbefalls sind nur noch die Vormittagsregelgruppe und die Ganztagsgruppe im Kindergarten Regenbogen an der Sportstraße untergebracht, zwei weitere Vormittagsgruppen und eine Kleingruppe mussten in den Container-Kindergarten Wiesenkieker am Sportplatz ausweichen.

Die Rodenkircher Krippe Löwenzahn ist mit zwei Gruppen zu je 15 Kindern voll belegt. Die Warteliste ist inzwischen komplett leergeräumt. Der Hort in der Grundschule wird immer stärker nachgefragt: Derzeit stehen sechs Kinder auf der Warteliste, sagt Katja Kohnert. Beide Gruppen – die Regelgruppe mit 20 Kindern und die Kleingruppe mit 12 Kindern – sind voll belegt.

Voll belegt bleibt auch die Kindertagesstätte Firlefanz in Kleinensiel. Eine Warteliste gibt es für die Vormittagsregelgruppe mit 25 Kindern, die Vormittagskrippengruppe mit 15 Kindern und die altersübergreifende Nachmittagsgruppe mit 25 Kindern nicht – auch deshalb nicht, weil alle Kinder aus Rodenkirchen, die die Krippe in Kleinensiel besuchen, künftig in den Kindergarten Rodenkirchen gehen.

Auch in der Schweier Kita Lüttje Lüü ist die Warteliste inzwischen auf null abgearbeitet, teilt Katja Kohnert mit. Auch hier wurden Kinder aus Seefeld in die Einrichtung ihres Heimatdorfes überwiesen, um dieses Ergebnis zu erreichen.

Bis zum Oktober verlassen 7 Kinder die Krippe, aber diese Plätze sind nach Warteliste schon wieder vergeben worden. Im Hort, der in der Schule untergebracht ist, sind noch vier Plätze frei. Insgesamt gibt es in Schwei zwei integrative Kindergartengruppen mit zusammen 36 Plätzen, eine Krippengruppe mit 15 Plätzen, eine altersübergreifende Nachmittagsgruppe und den Hort.

Hort und Krippe

Im Seefelder Kindergarten Traumland sind derzeit noch 2 Kindergarten-Plätze frei. Hier gibt es eine Vormittagsregelgruppe mit 25 Kindern, eine Vormittagskleingruppe mit 10 Kindern und eine altersübergreifende Nachmittagsgruppe mit Kindergarten- und Schulkindern. Im August kommt der Hort hinzu, der in der Schule eingerichtet worden ist; 7 der 12 Plätze sind schon weg. Ebenfalls neu ist die Seefelder Krippe, die im Herbst starten soll. 11 Anmeldungen liegen vor.

• An Eltern von Kindergartenkindern, die wegziehen, hat Katja Kohnert eine Bitte: Sie sollen ihre Kinder aus den Einrichtungen abmelden, damit die frei werdenden Plätze schnell wieder besetzt werden können.