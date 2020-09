Betreuung In Stadland: Kaum noch freie Plätze im Kindergarten

Stadland In den Stadlander Kindertagesstätten gibt es kaum freie Plätze - und wenn, dann nur nachmittags, im Hort oder in der Krippe.

Das zeigt ein Bericht, den die Gemeindeverwaltung dem Jugend- und Sozialausschuss des Gemeinderates vorlegte, der öffentlich in der Großsporthalle Rodenkirchen tagte.

Insgesamt stehen 395 Plätze zur Verfügung. Davon ist in Rodenkirchen kein einziger mehr zu haben, denn im Kindergarten Regenbogen an der Sportstraße sind alle 50 Plätze belegt, und die Krippe Löwenzahn An den Buchen besuchen so viele unter Zweijährige, dass die offiziell 30 Plätze mit 24 Kindern voll belegt sind.

Im Rodenkircher Container-Kindergarten Wiesenkieker sind 58 der insgesamt 60 Plätze besetzt, die letzten zwei werden im Februar eingenommen. Und im Hort mit seinen 32 Plätzen gibt es eine Warteliste mit vier Kindern.

In der Tagesstätte Firlefanz in Kleinensiel gibt es noch fünf freie Plätze in der Krippe und neun in der Altersübergreifenden Nachmittagsgruppe. Im Traumland Seefeld sind noch 8 der 15 Plätze der relativ neuen Krippe unbesetzt, im Hort sogar 12 von 20. Regel- und Kleingruppe sind ab Januar voll belegt, vier Kinder stehen auf der Warteliste.

In der Tagesstätte Lüttje Lüü in Schwei sind zehn freie Plätze in der Hortgruppe zu haben und einer in der Krippe.