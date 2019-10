Stadland Ab dem 1. Februar 2020 gibt es überhaupt keine freien Plätze mehr in den Stadlander Kindertagesstätten. Schon jetzt sind fast alle Einrichtungen voll belegt, viele führen Wartelisten.

Das hat Katja Kohnert, die im Rathaus für Kindertagesstätten zuständig ist, dem Jugend- und Sozialausschuss des Rates mitgeteilt. Für die Entwicklung gibt es zwei Gründe, wie sie auf Nachfrage der NWZ erläuterte. Erstens: Kaum eine Mutter nimmt noch drei Jahre Elternzeit, die meisten belassen es bei anderthalb bis zwei Jahren und brauchen dann einen Krippenplatz für ihr Kind. Zweitens: der Zuzug nach Stadland. Sowohl von der anderen Weserseite als auch aus dem Großraum Oldenburg kommen Neubürger in die Gemeinde – überwiegend in das Rodenkircher Neubaugebiet.

„Die Leute rufen bei mir an und sagen: Im Oktober 2020 wird unser Haus fertig, dann brauchen wir einen Kita-Platz für unser Kind“, schildert Katja Kohnert.

Ein gutes Beispiel für den wachsenden Bedarf ist die neue Krippe in Seefeld, die bis Ende des Monats fertig werden soll. Waren vor dem Rodenkircher Markt noch 7 Kinder für die 15 Plätze angemeldet, so sind es jetzt 10.

Die Rodenkircher Krippe Löwenzahn ist seit dem 1. Oktober mit 30 Kindern voll belegt. In der Krippe des Schweier Kindergartens Lüttje Lüü müssen 5 Kinder mit der Warteliste vorlieb nehmen. Für den Kindergarten Lüttje Lüü stehen sogar 7 Kinder auf der Warteliste, davon 3 aus der Krippe. Nur der Hort ist mit 14 Schülern unterbelegt, er könnte 20 aufnehmen.

„Sorgen macht mir das Neubaugebiet in Schwei“, sagte Katja Kohnert. „Wenn da viele junge Familien einziehen, wird‘s eng in der Kita.“

Auch in der Kleinensieler Einrichtung Firlefanz sind Kindergarten und Krippe so gut wie voll. Im Rodenkircher Container-Kindergarten Wiesenkieker sind derzeit 57 der 60 Plätze belegt, die letzten 3 Lücken werden bis zum 1. Februar geschlossen. Von den 50 Plätzen im Kindergarten Regenbogen sind jetzt 42 belegt, aber die restlichen 8 hat Katja Kohnert schon vergeben. Im Hort in der Grundschule Rodenkirchen sind alle 32 Plätze besetzt, 6 weitere Kinder warten auf einen Platz.

Die Ausschussmitglieder erkannten Handlungsbedarf, aber worin diese Handlungen bestehen könnten, wurde nicht deutlich.