Digitalpakt Für Stadlander Schulen: Zusammenbruch auf den letzten Metern

Stadland Die Leitungen der beiden Stadlander Grundschulen und die Gemeindeverwaltung werden sich in Kürze zusammensetzen, um ein Konzept für die digitale Ausstattung der Grundschulen zu erarbeiten und Mittel aus dem Digitalpakt zu beantragen. Darauf hat sich der Schulausschuss des Rates geeinigt.

Nach Auskunft des CDU-Ratsherrn Wolfgang Fritz muss dieser Antrag bis zum 31. Juli gestellt werden.

Geld von Bund und Land

Stadland kann für seine 256 Grundschüler insgesamt 117 464 Euro aus dem Digitalpakt von Bund und Ländern zur Verbesserung der informationstechnischen Ausstattung von Schulen beantragen. Für jede Schule mit mehr als 60 Schülern – das sind beide Grundschulen in Stadland – gibt es einen Sockelbeitrag von jeweils 30 000 Euro, dazu kommt ein Betrag pro Schüler. Das bedeutet, dass die Grundschule Seefeld/Schwei insgesamt 48 932 Euro erhält und die Grundschule Rodenkirchen 68 532 Euro.

Dieses Geld fließt in IT-Strukturen wie etwa WLAN, digitale Lernplattformen und interaktive Tafeln. Die Verwaltung will das Konzept 2021 erstellen und 2022 verwirklichen.

In ein separates Sofortausstattungsprogramm fließen weitere 9441 Euro für Stadland. Damit kann die Gemeinde schulgebundene mobile Endgeräte für bedürftige Schüler kaufen. Eigentlich sei dafür das Land zuständig, doch wegen der Corona-Pandemie haben die kommunalen Spitzenverbände ausnahmsweise diesem Vorgehen zugestimmt.

Die jetzige digitale Versorgung an den beiden Grundschulen ist höchst unterschiedlich, wie die Erläuterung des Ist-Zustands durch beide Schulleiter auf Antrag der Grünen deutlich machte. So hat die Grundschule Rodenkirchen, die ihren Computerraum auflösen musste, um Platz für eine weitere Klasse zu schaffen, nicht die vom Rat beschlossenen neuen Geräte bekommen, sondern 40 gebrauchte Tablets, die sich zudem als störanfällig erweisen, wie die Schulleiterin Elke Kuik-Janssen schildert.

Auch das WLAN, also die Verbindung im Haus zum Internet, ist schwach: Wenn zu viele Geräte eingeschaltet sind, bricht es schon mal zusammen.

Anders im Grundschulsystem Seefeld/Schwei. Zwar geben es in Seefeld Probleme mit dem WLAN, sagte Rektor Ulrich von Döllen, aber in Schwei sei es „richtig gut“, seitdem der neue Breitband-Anschluss verlegt worden sei. In Rodenkirchen, wo die Grundschule ebenfalls einen neuen Breitband-Anschluss bekommen hat, liege das Problem offensichtlich in einer mangelhaften Verbindung dieses Anschlusses mit dem Router. Sie müsse dringend nachgerüstet werden.

Computeraffine Lehrer

Die Ausstattung mit Hardware sei an seinen Schulen gut, sagte Ulrich von Döllen. Erst im vergangenen Oktober seien 30 neue Laptops angeschafft worden. Allerdings musste der Schulleiter die Geräte selbst installieren. „Das ist nicht meine Aufgabe, aber mein Kollegium und ich sind sehr computeraffin“, sagte er.

Es fehle allerdings an der Unterstützung eines System-Administrators: „Manchmal wünschte ich mir, es gäbe einen System-Administrator nur für die Schulen.“

Generell ist Ulrich von Döllen der Überzeugung, dass jeder Schüler ein eigenes Endgerät haben sollte.