Stadland Langsam wird es Alltag: Insgesamt 69 Erstklässler sind jetzt in der Gemeinde Stadland in ihren neuen Lebensabschnitt gestartet – 28 in Seefeld und 41 in Rodenkirchen. Damit ist der Schülerberg noch ein wenig weiter angewachsen, denn im vergangenen Jahr waren 68 Erstklässler eingeschult worden, 2016 waren es nur 45 gewesen.

Räumlich am Limit

Auch wenn das Wachstum in diesem Jahr vor allem das Schulsystem Seefeld/Schwei betrifft – im vergangenen Jahr waren dort nur 20 Kinder eingeschult worden –, wird es vor allem in der Grundschule Rodenkirchen eng. Nach der Aufgabe des Computerzimmers im vergangenen Jahr ist in diesem Jahr auch der Musikraum in ein normales Klassenzimmer umgewandelt worden.

Damit ist die Schule räumlich am Limit angekommen, sagt die Rektorin Elke Kuik-Janssen. Diese Entwicklung sei nicht neu, habe aber beim Schulträger Gemeinde Stadland nicht die erforderliche Aktivität ausgelöst, kritisiert Elke Kuik-Janssen, die dem Gemeinderat selbst als Grünen-Fraktionsvorsitzende angehört und die Probleme mehrfach vorgetragen hatte.

Als Reaktion darauf hatte der Rat im Juni 2017 einen Anbau beschlossen. Anfang Mai dieses Jahres beschloss der Rat, in der Finanzplanung 2019 für einen Anbau 300 000 Euro und für dieses Jahr 8000 Euro Planungskosten im Haushalt vorzusehen. Doch danach sei nichts mehr geschehen, kritisiert Elke Kuik-Janssen.

Neubürger willkommen

An den Grundschulen in Schwei und Seefeld gibt es dagegen keine Platzprobleme, wie der Schulleiter Ulrich von Döllen betont: „Wir sind gut ausgestattet. Und selbst wenn wir komplett zweizügig wären, könnten wir problemlos noch eine weitere Klasse aufnehmen. Es dürfen sich also ganz viele Neubürger in Seefeld und Schwei ansiedeln und Familien gründen.“

Derzeit sind im System Seefeld/Schwei der erste und der dritte Jahrgang zweizügig, die anderen beiden sind einzügig. Auch für den Einschulungsjahrgang 2019/20 zeichnet sich derzeit die Einzügigkeit ab, sagt Ulrich von Döllen.

Die Grundschule Seefeld/Schwei besteht seit dem Jahr 2016 aus zwei Schulhäusern: In Seefeld werden die Klassen eins und zwei unterrichtet, in Schwei die Klassen drei und vier.

In diesem Jahr muss die NWZ erstmals darauf verzichten, die Namen der Erstklässler zu veröffentlichen. Ein Grund dafür sind Probleme rund um die Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) der Europäischen Union, die Ende Mai in Kraft getreten ist.