Stadland Der Ferienpass der Gemeinde Stadland verspricht wieder ein Hit zu werden. Wie Petra Kintscher vom Ferienpass-Team der Gemeindeverwaltung mitteilt, laufen Verkauf und Buchungen auf Hochtouren. Deshalb hat das Team den Verkauf verlängert.

Katja Kohnert hält die Pässe bereit. Sie ist anzutreffen im Zimmer 4 des Rathauses in Rodenkirchen und zu erreichen unter Telefon 04732/

8927 oder per E-Mail unter kohnert@stadland.de.

Auch Kinder, die schon einen Ferienpass haben, können sich noch für insgesamt 16 Veranstaltungen nachmelden, in denen Plätze frei sind.

Es geht um diese Angebote:

• Jugend-Kart-Slalom des ADAC am Freitag, 12. Juli, 14 Uhr, für 8- bis 15-Jährige,

• Besuch bei der Polizei in Nordenham am Montag, 15. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr für 9- bis 13-Jährige,

• Bogenschießen für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahre am Sonnabend, 10. August, von 16 bis 18 Uhr,

• Crêpes backen für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre am am Montag, 12. August, und Dienstag, 13. August, jeweils von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr,

• Fußballgolf für 6- bis 14-Jährige am Donnerstag, 11. Juli, von 13 bis 17 Uhr; 6- bis 8-Jährige brauchen die Begleitung eines Erwachsenen,

• die Fahrt in den Jaderpark am Montag, 5. August, von 10.30 bis 18.30 Uhr; 6- bis 10-Jährige fahren in Begleitung von Erwachsenen,

• Fahrt ins Jumphouse und zur Waterfront Bremen am Montag, 15. Juli, von 7.30 bis 16 Uhr für 12- bis 16-Jährige,

• Kinderfest des Bürgervereins Kleinensiel am Sonnabend, 6. Juli, von 15 bis 17 Uhr für 6- bis 14-Jährige,

• Klettern im Garten in Conneforde am Donnerstag, 11. Juli, von 13 bis 17 Uhr für 12- bis 16-Jährige,

• Rundgang im Krankenhaus Brake am Donnerstag, 4. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr für Kinder ab 8 Jahre,

• eine Präsentation mit Powerpoint erstellen am Montag, 29. Juli, von 9 bis 13 Uhr für 12- bis 16-Jährige,

Sicherheit im Internet für 10- bis 14-Jährige am Dienstag, 6. August, von 9 bis 13 Uhr,

• Tennis-Schnuppertag für 6- bis 16-Jährige am Mittwoch, 10. Juli, von 15 bis 16 Uhr,

• Feuerwehr Rodenkirchen für 8- bis 16-Jährige am Freitag, 3. August, von 11 bis 14 Uhr,

• Fahrt in den Vogelpark Walsrode für 6- bis 16-Jährige am Montag, 30. Juli, von 7.30 bis 19 Uhr und

• Schwarzlichtgolf für 6- bis 16-Jährige am Mittwoch, 17. Juli, von 11 bis 16 Uhr.