Notfallbetreuung In Stadlander Kitas: Ein Dankeschön an alle Erzieherinnen

Stadland Einmal aufrichtig danke sagen: Das wollte Bürgermeister Klaus Rübesamen bei seiner Tour durch die Kindertagesstätten in Stadland. Er klingelte unerwartet an den Türen und überreichte kleine Geschenkpakete für die Erzieherinnen.

Wie viele Kinder

werden jetzt betreut ?

Die Pakete enthielten „Nervennahrung“, also Süßigkeiten, und Handcreme, weil die Erzieherinnen sich wegen der Gefahr durch Coronaviren wesentlich öfter die Hände waschen müssen.

In den Einrichtungen wird nur eine Notbetreuung angeboten; der Kindergarten Traumland Seefeld ist sogar bis zum 18. April geschlossen, weil kein Bedarf besteht. Geschlossen ist auch die Kita Lüttje Lüü in Schwei – aber nur für diese Woche wegen der Osterferien. Erzieherinnen und Reinigungspersonal nutzen die Zeit für eine Putzwoche. Ab Montag werden hier wieder sechs Kinder betreut.

Auch die Kita Firlefanz in Kleinensiel wird aufgehübscht: Die Leiterin Frauke Zingler streicht Küche und Bad, während zwei Erzieherinnen das einzige angemeldete Kind betreuen.

Im Rodenkircher Kindergarten Regenbogen werden zwei Kinder betreut, in der Krippe Löwenzahn eins, und der Container-Kindergarten Wiesenkieker bleibt bis zum 18. April geschlossen.

Wer hat Anspruch

auf Notbetreuung ?

Katja Kohnert, die in der Gemeindeverwaltung für die Kindertagesstätten zuständig ist, erinnert daran, dass auch die Notbetreuung „nur als absolute Ausnahme“ angeboten wird – etwa für Eltern, die im Gesundheitswesen tätig sind. Bei allen anderen setze die Gemeindeverwaltung auf die Solidarität und Flexibilität der Arbeitgeber. „Gerade unsere kleineren Arbeitgeber in Stadland machen vieles möglich“, sagt Katja Kohnert anerkennend, „Dafür sind wir sehr dankbar.“

Wie viele Kinder werdenzusammen betreut ?

Anders als der Normalbetrieb unterliege die Notbetreuung nicht der Betriebserlaubnis für die Einrichtung, sondern dem Infektionsschutzgesetz. Die Kinder sollen weiter in ihren gewohnten Gruppenräumen betreut werden; pro Gruppe dürfen nicht mehr als 10 bis 15 Prozent der Kinder in die Notbetreuung – also höchstens 3 Kinder pro Kindergartengruppe und 2 pro Krippengruppe.

Das soll die Ansteckungsgefahr so weit wie möglich verringern. Denn die Erzieherinnen können sich, gerade bei Krippenkindern, kaum an die Abstandsregel halten, die eine Distanz von anderthalb bis zwei Metern vorschreibt.

Warum sind dieseEinschränkungen nötig ?

Inzwischen hätten auch immer mehr Eltern verstanden, was auf dem Spiel steht, sagt Katja Kohnert: „Es geht nicht nur darum, nicht selbst zu erkranken.“ Wenn ein Kind oder ein Erwachsener in einer Kita sich mit dem Coronavirus infiziert, dann müssen alle Eltern, deren Kinder die Notbetreuung nutzen, in Quarantäne. „In Ganspe sind 30 Menschen betroffen.“ Wenn Menschen, die in der Pflege arbeiten, in Quarantäne müssen, wird es für viele ältere Menschen sehr schwierig.

Deshalb ist es auch wichtig, dass ein Kind immer von demselben Angehörigen gebracht und abgeholt wird und nicht von wechselnden Bezugspersonen, betont Katja Kohnert: „Freundin der Mutter geht gar nicht.“

Wenn ein Kind Krankheitssymptome zeigt, etwa Fieber, muss es sofort aus der Kita abgeholt werden, ergänzt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Und auch aufseiten der Erzieherinnen hat sie eine Sicherung eingebaut: ein Zwei-Schicht-System. Eine Schicht ist in der Kinderbetreuung eingesetzt, die andere arbeitet zu Hause und bereitet Entwicklungsbögen oder neue Konzepte vor. Sollte das Virus die Betreuungsschicht erwischen, steht sofort Ersatz bereit.

Müssen die Eltern nochGebühren zahlen ?

Eine weitere Besonderheit dieser Situation betrifft das Portemonnaie der Eltern: Die Gebühren für Sonderstunden im Kindergarten sowie für Krippen- und Hortplätze müssen weiter bezahlt werden, auch wenn die Kinder zu Hause bleiben. Denn die Corona-Pandemie gilt als höhere Gewalt. Und auch die Gebührensatzung der Gemeinde Stadland ist in diesem Punkt eindeutig: „Für den Fall einer vorübergehenden Schließung der Kindertagesstätte wird die Gebühr nicht ermäßigt.“

Eltern, die die Überweisungen einstellen, riskieren eine Mahnung. Fließt nach der zweiten Mahnung kein Geld, wird der Kita-Platz aberkannt, sagt Katja Kohnert.

Nur die Kosten für das Mittagessen werden von der Gemeinde erstattet, weil die Versorger derzeit kein Essen liefern können. Deshalb ist die Notbetreuung auch auf maximal sechs Stunden – von 7 bis 13 Uhr – begrenzt.

Sollte die Schließung über den 20. April hinaus andauern, müsse darüber geredet werden, wie weiter mit den Gebühren zu verfahren ist, sagt Katja Kohnert.

Sie selbst rechnet damit, dass die Schließung länger dauert, weil die Zahl der Corona-Infektionen in der Wesermarsch um Ostern herum vermutlich zunehmen werde. Katja Kohnert: „Ich denke, wir stehen erst am Fuß des Berges.“