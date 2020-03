Sorge Um Coronavirus In Stadland: Auch in den Ferien gut betreut

Stadland Eltern können sich auch in den Osterferien auf die Schulen verlassen. Wer Anspruch auf Betreuung für seine Kinder hat, muss sich nicht um eine Alternative bemühen.

Darauf verweist Elke Kuik-Janssen, die Leiterin der Grundschule Rodenkirchen. Diese Regelung, eine Rundverfügung der Landesschulbehörde, gilt auch für die Grundschule Seefeld/Schwei und die Oberschule Rodenkirchen.

Wer Anspruch hat

Anspruchsberechtigt sind wie bisher Beschäftigte im Gesundheitswesen, im medizinischen und pflegerischen Bereich, der Polizei, von Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr und Vollzugsbereich sowie zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig, betont Elke Kuik-Janssen. Auch soziale Härtefälle – etwa wenn der Arbeitsplatz in Gefahr ist, weil Kinderbetreuung fehlt – werden auf Antrag der Erziehungsberechtigten berücksichtigt.

Derzeit betreut die Grundschule Rodenkirchen nur Kleinstgruppen mit einem Kind oder zwei. An keinem Tag seit Schließung der Schule wegen der Corona-Krise waren mehr als vier Kinder zu betreuen. Es sind Lehrer, die sich um die Kinder kümmern. Zu Anfang lösen sie mit ihnen Aufgaben, erläutert Elke Kuik-Janssen. Wenn die Kinder zum Spielen an die frische Luft gehen, achten die Lehrer auf die Einhaltung der Kontaktsperre: Die Kleinstgruppen dürfen sich nicht mischen.

Lehrer, die nicht in der Betreuung tätig sind, arbeiten im Homeoffice, sagt die Rektorin.

Am bislang letzten Schultag, dem 13. März, haben die Kinder einen Stapel Aufgaben mit nach Hause bekommen, die sie jetzt abarbeiten. In diesem Zusammenhang bedauert die Schulleiterin, dass die Gemeindeverwaltung ihren Antrag auf Einführung des kostenpflichtigen Schulservers IServ nicht an die politischen Gremien weitergeleitet hat, so dass es nicht möglich ist, Aufgaben digital weiterzuleiten.

In den Ferien wird mit den Kindern nicht gelernt, sondern gebastelt oder gebacken.

In der Grundschule Seefeld/Schwei wird das Betreuungsangebot nicht angenommen, wie der Homepage der Schule zu entnehmen ist.

Auch die Oberschule Rodenkirchen bietet Betreuung durch Lehrer an, aber zurzeit wird dieses Angebot nicht angenommen, sagt die Rektorin Anja Bode. Sie erklärt das auch damit, dass der Schülertransport eingestellt ist. Der einzige Schüler, für den Betreuung beantragt worden war – ein Fünftklässler –, bekommt diese zusammen mit seinem jüngeren Geschwister in der benachbarten Grundschule.

Schnell beantragen

Anträge auf Betreuung in den Ferien sollten so schnell wie möglich gestellt werden, empfehlen die Schulleiter:

• für die Grundschule Rodenkirchen per E-Mail unter Grundschule-Rodenkirchen@t-online.de oder Telefon 04732/92 95 0. Der Antrag auf Notbetreuung kann am ersten Betreuungstag in der Schule ausgefüllt werden.

• für die Grundschule Seefeld/Schwei nur online unter leitung@gs-seefeld-schwei.de. Der Vorlauf beträgt einen Tag.

• für die Oberschule Rodenkirchen unter Telefon 04732/

9 18 900.