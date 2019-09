Stadland An der Grundschule Seefeld/Schwei beträgt die Lehrerversorgung exakt 100 Prozent. Jedenfalls war das im August 2018 so. Zahlen von diesem Schuljahr hat die Landesschulbehörde in Lüneburg nicht vor Dezember.

Das teilte die Behörde am Mittwoch auf Anfrage der NWZ mit. Im Schulausschuss des Rates durften die Schulleiter diese Zahlen nicht nennen. In der Grundschule Rodenkirchen betrug die Lehrerversorgung 99,5 Prozent, in der Oberschule 91,6 Prozent.

Doch auf die Grundschule Rodenkirchen rollt ein großes Problem zu: Wenn der Anbau nicht bis zum Ende der nächsten Sommerferien fertig wird, könnte es einen Klassenraum zu wenig geben. Dann nämlich, wenn auch im nächsten Schuljahr der erste Jahrgang dreizügig ist. Das sagte die Schulleiterin Elke Kuik-Janssen. Derzeit schwanke die Zahl der nächsten Erstklässler noch, so dass auch eine Zweizügigkeit möglich sei.

Jetzt sind zwei Jahrgänge dreizügig und zwei sind zweizügig, so dass zehn Klassen mit insgesamt 176 Schülern unterrichtet werden. Es sei kein Platz mehr übrig: „Wir sind bis an den Kragen voll.“ Offiziell ist die Zahl der Schüler sogar höher als 176, weil die Schüler mit Inklusionsbedarf doppelt gezählt werden.

Damit nicht irgendwann die Klassen voll und das Lehrerzimmer leer sind, nimmt die Schule gern Referendare und Praktikanten in der Hoffnung, sie dauerhaft an die Schule binden zu können. „Wir haben mehr Nachfragen von Referendaren, als wir einstellen können“, sagte Elke Kuik-Janssen.

Insgesamt 76 Schüler zählt die Grundschule Seefeld/Schwei – 43 Erst- und Zweitklässler in Seefeld und 33 Dritt- und Viertklässler in Schwei, , sagte Schulleiter Ulrich von Döllen.

341 Schüler in 19 Klassen zählt die Oberschule Rodenkirchen – 165 Mädchen und 176 Jungen. Dazu gehören auch die Praxisklassen 8 und 9, in der Schulmüde aus der ganzen Wesermarsch nach einem speziellen System unterrichtet werden: drei Tage Unterricht und zwei Tage Betriebspraktikum pro Woche.

Das Angebot war auch im vergangenen Jahr erfolgreich, wie Rektorin Anja Bode mitteilte: Alle Schüler bekamen entweder einen Hauptschulabschluss oder einen Ausbildungsvertrag oder beides. Eine Schülerin will jetzt den Realschulabschluss schaffen.