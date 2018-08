Wesermarsch Trotz des Fachkräftemangels gibt es im Handwerk auch gute Nachrichten zu überbringen. Die Kreishandwerkerschaft Wesermarsch vermeldet, dass im Handwerk sieben Prozent mehr Ausbildungsverträge unterschrieben wurden als im vergangenen Jahr. „Bislang sind zum Start 199 neue Ausbildungsverhältnisse eingetragen worden“, freut sich Stefanie Seyfahrt, stellvertretende Geschäftsführerin des Interessenvertreters des Handwerks. 2017 waren es 186 neue Azubis.

Kammerweit liegt die Wesermarsch damit über dem Drei-Prozent-Durchschnitt der Handwerkskammer Oldenburg. In den Gebieten der Kreishandwerkerschaften sind die Prozentzahlen für Ammerland (10,5), Vechta (7,9), Delmenhorst/Oldenburg-Land (4,1), Oldenburg-Stadt (1,3) und Cloppenburg (0,4) ebenfalls gestiegen. „Der Negativtrend ist abgeschwächt“, so Seyfarth. Einen Rückgang gab es nur in Friesland/Wilhelmshaven (-8,4).

Im Metallbau gibt es mit 31 die meisten Azubi-Neueinsteiger des Handwerks. Dahinter folgen der Kfz-Bereich (24 Azubis), Malerei (15), Zimmerei (10) und Dachdecker (7). Zur Veranschaulichung: 640 Neu-Azubis branchenübergreifend zählte die Arbeitsagentur zum Start im Kreis Wesermarsch laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

In allen Ausbildungsberufen wurden derweil im März diesen Jahres 54 Auszubildende mit nicht-deutscher Nationalität aus den klassischen „Fluchtländern“ gezählt. „Durch die Unterstützung der Betriebe und ihrer familiären Kultur bietet die Wesermarsch eine Chance für viele“, hebt Seyfarth hervor.

Inzwischen ist das Werben um junge Leute ein Hauen und Stechen mit der Industrie als Mitbewerber am Ausbildungsmarkt geworden. „Wir kämpfen um weniger Köpfe“, erklärt Stefanie Seyfarth. Grund sei, dass der Nachwuchs immer öfter eine akademische Laufbahn anstrebe.

Eine gute Nachricht gibt es bei den Friseuren. Die Fachklasse der BBS Wesermarsch drohte angesichts eines Nachwuchsmangels zusammenzubrechen. Mit zehn Auszubildenden in diesem Handwerk konnte das Aus der Fachklasse verhindert werden. Hier nehme wiederum der Männeranteil zu: Zwei von zehn Azubis seien männlich. Auf der anderen Seite hat sich eine Frau einem typischen Männerberufsbild – den Dachdeckern – angeschlossen. Die Maler und Kfz-Mechatroniker freuen sich jeweils über vier weibliche Azubis.

Auffällig sei, dass Männer in klassischen Frauenberufen und Frauen in klassischen Männerberufen in der Regel sehr gut seien, „weil sie sich mit dem Beruf lange auseinandergesetzt haben“, lässt Seyfarth einblicken: „Das nennt man positive Berufsorientierung.“ Um Jugendlichen einen Einblick in die reale Arbeitswelt zu ermöglichen ist Berufsorientierung ein wesentlicher Schwerpunkt im Lehrplan.

Indes hofft die Kreishandwerkerschaft Wesermarsch darauf, dass Nachrücker noch den Weg in ein Ausbildungsverhältnis finden. Stefanie Seyfarth denkt dabei auch an die Studienabbrecher. „Unser duales Ausbildungssystem hat ein Alleinstellungsmerkmal weltweit“, verweist die stellvertretende Geschäftsführerin auf den Vorteil einer Ausbildung. „Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden. Und ein Handwerksmeister muss sich nicht hinter einem Anwalt verstecken.“ Und wer dennoch in der Zukunft studieren möchte, könne sich ebenso durch den Meisterbrief für einen Hochschulzugang qualifizieren.

Wer sich kurzfristig für eine Ausbildung entscheidet, sollte im Betrieb anrufen oder vorbeikommen und nachfragen, ob was frei ist. Wer noch unschlüssig ist, könnte auf der Berufsfindungsmesse am 18. und 19. September im Berufsbildungszentrum in Brake schlauer werden. Tourguides werden dort versuchen, den Interessenten das Handwerk schmackhaft zu machen.