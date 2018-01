Wesermarsch Im Landkreis Wesermarsch wurde im Jahr 2004 das Berufliche Gymnasium eingeführt, um damit die örtliche Bildungslandschaft und die Bildungschancen für die Schüler im Landkreis zu erweitern.

Ob das Berufliche Gymnasium auch für Mädchen und Jungen nach dem Abschluss der 10. Klasse interessant ist, wird nun bei einer Informationsveranstaltung vermittelt. Diese findet am Dienstag, 6. Februar, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Berufsbildungszentrum (BBZ) in Brake an der Gerd-Köster-Straße 4.

Die Bezeichnung Berufliches Gymnasium macht deutlich, dass diese Schulform einerseits eine berufliche Ausprägung beinhaltet und andererseits – wie die allgemein bildenden Gymnasien – zum Abitur führt.

An den Berufsbildenden Schulen können die Bewerber und Bewerberinnen zwischen drei Fachrichtungen wählen: Wirtschaft, Ökotrophologie (Ernährung) oder Mechatronik. Alle Fachrichtungen schließen mit der Allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur, ab.

Das Anmeldeverfahren läuft bis zum 20. Februar. Interessierte Schüler und Eltern sind eingeladen, sich im Forum des BBZ näher über die drei Fachrichtungen zu informieren. Außerdem sind Anmeldeformulare und Informationen an den Standorten Brake und Nordenham in den Geschäftszimmern beziehungsweise unter der Adresse www.bbs-wesermarsch.de oder direkt bei Bettina Pargmann (Telefon 04401/922125) erhältlich.

• Die Beruflichen Gymnasien bieten am Freitag, 16. Februar, von 8 bis 13.10 Uhr für interessierte Schüler erstmals einen Schnuppertag an. Bis zum 31. Januar ist eine Anmeldung bei Bettina Pargmann unter Telefon oder per E-Mail möglich über die Adresse: