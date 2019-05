Wesermarsch Partizipation von Kindern in Kindertagesstätten ist gesetzlich verankert. Bei dem Projekt der Bildungsregion, das jetzt in die zweite Runde geht, geht es jedoch um viel mehr, als „nur“ die gesetzlich formulierten Anforderungen umzusetzen. Durch die intensivierte Verankerung partizipativer Strukturen in den Kindertagesstätten der Wesermarsch sollen vor allem die vielfältigen Gelegenheiten zur Verbesserung der Situation von Kindern und pädagogische Fachkräften genutzt und Grundlagen für den Erhalt des demokratischen Gesellschaftssystems gelegt werden.

Demokratie, Politik und Kindergartenkinder? Ist das nicht ein bisschen früh? Nein! Denn natürlich geht es nicht darum, dass Vierjährige über alle Spielarten des Verhältniswahlrechts referieren können oder möglichst viel Wissen über staatliche Institutionen anhäufen. Es geht vor allem darum, auf spielerische Weise politische, demokratische Verfahrenswege kennenzulernen und konstruktiv für die eigenen Interessen einzustehen.

Dass es Geld braucht, um zum Beispiel einen neuen Kletterturm kaufen zu können, verstehen schon die Allerkleinsten. Wer entscheidet darüber, ob die Kita dieses Geld bekommt? In der Regel Stadt- und Gemeinderäte. Vielleicht hilft es also, einen Brief zu formulieren und um das Geld zu bitten. Oder um einen Teil. Dafür, wie dann der fehlende Rest aufgebracht werden kann, haben auch kleine Kinder oft sehr konkrete Vorschläge. Vielleicht einen Flohmarkt veranstalten und Spielzeug oder selbst gebackene Kekse verkaufen?

Bereits dieses Beispiel zeigt, dass das von der Fachgruppe Primar- und Elementarbildung der Bildungsregion initiierte Projekt vor allem darauf abzielt, Demokratie als Lebensform erfahrbar zu machen. Denn Demokratie will gelernt sein. Demokratische Entscheidungen entstehen nicht von selbst, sondern sind das Ergebnis von Diskussionen, Aushandlungsprozessen und Kompromissen.

Auch in Kindertagesstätten: Welche Regeln wollen wir uns setzen? Was soll mit den Kindern verhandelt werden, was lieber nicht? Dürfen Kinder selbst entscheiden, ob draußen eine Jacke angezogen wird? Wo können sie sich beschweren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen?

Nach dem Projekt-Startschuss im September 2018 haben die vier Mitarbeiterinnen des BBZ-Kindergartens in Brake jetzt einen Nachmittag lang intensiv mit der Organisationsentwicklerin und Diplom-Sozialpädagogin Jutta Philipson-Eichert zusammengearbeitet, um praktische Konzepte zu erarbeiten, wie Partizipation in der Einrichtung gelebt werden kann.

Weitere Kindergärten und Kindertagesstätten aus dem Landkreis werden diesem Beispiel folgen.