Wesermarsch Schulranzen sowie Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien für den Schulunterricht anzuschaffen, geht ins Geld. Und richtig teuer kann es werden, wenn mangels Lernmittelfreiheit auch noch Schulbücher gekauft werden müssen. Nicht jede Familie kann sich das leisten. Für Carsten Grümbel, Leiter des Arbeitslosenzentrums Brake, gibt es jetzt eine richtungsweisende Entscheidung dazu.

Vor allem Alleinerziehende dürften nun etwas aufatmen: Denn die Kosten für Schulbücher sind vom Jobcenter als Härtefall-Mehrbedarf zu übernehmen, wenn Schüler mangels Lernmittelfreiheit ihre Schulbücher selbst kaufen müssen. Dies hat der 14. Senat des Bundessozialgerichts am 8. Mai entschieden. Die Arbeitslosenzentren Brake und Nordenham empfehlen laut Carsten Grümbel daher Eltern von Schulkindern im Sozialleistungsbezug, einen Antrag zur zusätzlichen Übernahme der Kosten von Schulbüchern für das kommende Schuljahr 2019/2020 jetzt beim zuständigen Leistungsträger (Jobcenter, Sozialamt, Kindergeldkasse oder Landkreis Wesermarsch) zu stellen. Wichtig ist dabei: „Der Antrag auf Schulbuchkostenübernahme ist beim Sozialleistungsträger vor dem Kauf der Schulbücher zu stellen“, betont Carsten Grümbel und weist darauf hin, dass rückwirkend keine Kosten übernommen würden.

Elternverbände in Deutschland weisen im Zusammenhang mit den Schulmaterialien seit Jahren auf die steigenden Kosten für den Schulbesuch hin. Einer von der Landeskirche Hannover und der Diakonie in Niedersachsen veröffentlichten sozialwissenschaftlichen Landesstudie zufolge errechneten sich bereits 2015 durchschnittliche Jahreskosten für Schulmaterialien von 214 Euro pro Kind (ohne Schulbuchausleihe) und höhere Kosten von bis zu 330 Euro pro Kind für die Einschulung und den späteren Wechsel auf eine weiterführende Schule. Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes seien nun alle Bezieher von Bildungs- und Teilhabeleistungen – also auch die Bezieher von Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen, Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag nach Bundeskindergeldgesetz – berechtigt, gleichbehandelt zu werden, so Carsten Grümbel weiter. Daher müssten auch für die Kinder die vollen Schulbuchkosten zusätzlich zur Schulmaterialienpauschale übernommen werden. Eltern könnten vor Anschaffung der von der Schule geforderten Druckerzeugnisse gesonderte Übernahmeanträge an den zuständigen Träger der Sozialleistungen stellen.

Weil trotz höchstrichterlicher Entscheidung in der Rechtsfrage mit behördlichen Ablehnungen zu rechnen sei und sowohl das Antrags- als auch Widerspruchsverfahren anspruchsvoll sind, bieten die Arbeitslosenzentren Nordenham und Brake während ihrer Öffnungszeiten Hilfe an.• • Arbeitslosenzentrum Brake, Hafenstraße 2: Telefon 04401/4746; E-Mail:

info@alzbrake.de• Arbeitslosenzentrum Nordenham, Viktoriastraße 20: Telefon 04731/88021; E-Mail:

alznordenham@web.de