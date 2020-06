Hospizdienst: Begleitung bis zum Lebensende

Wesermarsch Der ambulante Hospizdienst des Diakonischen Werkes Wesermarsch bietet einen neuen Qualifikationskursus für Interessierte an der ambulanten Hospizarbeit an. Der Kursus richtet sich an Menschen jeder Altersklasse, die ehrenamtlich in einem ambulanten Hospizdienst mitarbeiten möchten

Die Kursteilnehmer setzen sich mit ihren persönlichen Erfahrungen von Tod, Sterben und Trauer auseinander und versuchen herauszufinden, welche gesellschaftlichen Einflüsse ihre Haltung geprägt haben. In Gesprächen unter-einander und mit den Referenten wird versucht, den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren.

Die Kursteilnehmer lernen Möglichkeiten der Sterbebegleitung sowie Grundlagen der Hospizpflege kennen, aber auch Themen wie Abschiednehmen, Kommunikation und Selbstpflege werden behandelt.

Die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens führt in der Regel dazu, das Leben bewusster und intensiver wahrzunehmen. Gemeinsam werden in dem Kursus Handlungsstrategien für eine hilfreiche Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden und deren Angehörigen entwickelt. Der gegenseitige Austausch trägt zur eigenen Stärkung bei und unterstützt die Helfer auf dem Weg zur Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase.

Der Lehrgang erstreckt sich über drei Monate, Beginn ist am 28. August. Wer Interesse hat, diese Aufgabe zu übernehmen, kann sich am Mittwoch, 8. Juli, in den Räumen des ambulanten Hospizdienstes des Diakonischen Werkes, Bürgermeister-Müller-Straße 9, in Brake informieren. Der Informationsabend beginnt um 18 Uhr.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis spätestens 1. Juli gebeten unter Telefon 04401/706549 oder per Mail an spiegelberg@diakonisches-werk-wesermarsch.de).

Es werden Informationen zu den Inhalten des Kurses gegeben und Fragen beantwortet. Die Teilnahme an diesen Abend verpflichtet nicht zur Teilnahme am Kurs.