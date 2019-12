Wesermarsch Die Betreuungsgemeinschaft Wesermarsch bietet in Zusammenarbeit mit der Betreuungsstelle des Landkreises Wesermarsch am Donnerstag, 5. Dezember, um 18.30 Uhr im KoBi-Gebäude der Kreisvolkshochschule (KVHS) Wesermarsch in Brake eine Informationsveranstaltung zum Thema ehrenamtliche Betreuung an.

„In unserer Gesellschaft wird aufgrund der demografischen Entwicklung das Thema rechtliche Betreuungen immer größer“, sagt Joachim Helms von der Betreuungsstelle des Landkreises Wesermarsch, „die Menschen werden immer älter, sind im hohen Alter möglicherweise nicht mehr in der Lage sich selbst um ihre rechtlichen Angelegenheiten zu kümmern.“

In diesem Falle würde die gerichtliche Bestellung eines Betreuers erforderlich, weil zum Teil keine Vorsorgevollmacht bestünde oder die Bevollmächtigten aus Altersgründen selbst dazu nicht mehr in der Lage seien, schildert Joachim Helms. Ein weiterer Grund sei, dass schlichtweg gar keine Angehörigen zur Verfügung stünden. Solche Szenarien seien zudem nicht zwingend eine Frage des Alters.

Auch in der Wesermarsch gibt es etliche Menschen, die aufgrund ihres hohen Alters oder aufgrund einer schweren Erkrankung nur mit Unterstützung von rechtlichen Vertretern ihren Alltag regeln können. Betreuer unterstützen diese Menschen in vielen Aufgabenbereichen. Oftmals übernehmen Angehörige diese Rolle.

„Es gibt aber auch immer mehr Menschen, die auf die Unterstützung von engagierten Personen angewiesen sind, die nicht aus dem familiären Umfeld kommen“, führt Joachim Helms aus. Daher steige der Bedarf an engagierten Menschen, die sich vorstellen können, Verantwortung für unterstützungsbedürftige Menschen im Rahmen einer rechtlichen Betreuung zu übernehmen, wie der Mitarbeiter der Betreuungsstelle erklärt.

Der Landkreis Wesermarsch hat die Aufgabe der Gewinnung, Begleitung und Fortbildung der Betreuungsgemeinschaft Wesermarsch vertraglich übertragen. Erfahrene Vereinsbetreuerinnen nehmen sie wahr.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos und unverbindlich. Die Teilnehmer erhalten dabei eine umfassende Einführung in die Arbeit einer ehrenamtlichen Betreuung sowie Tipps und Informationen zur Führung einer Betreuung. Ausreichend Zeit, um Fragen zur Thematik zu stellen, wird es auch geben.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuungsgemeinschaft sowie der Betreuungsstelle freuen sich, jeden Interessierten vor Ort begrüßen zu dürfen. Sie weisen außerdem darauf hin, dass diese Veranstaltung auch für all jene Personen geeignet ist, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Vorsorgevollmacht zu übernehmen.