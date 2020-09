Ländliche Erwachsenenbildung Wesermarsch: Wie die eigene Homepage gestaltet werden kann

Wesermarsch Ob Informationen eines Direktvermarkters oder Werbung für eine Ferienwohnung – die Homepage macht es möglich. Sie dient dem Kunden häufig als erste Informationsquelle.

Ist die Website auch für mich sinnvoll? Welcher Arbeitsaufwand kommt auf mich zu? Wo bekomme ich Fotos her? Welche technischen Möglichkeiten gibt es und welche Kosten entstehen?

Diese und weitere Fragen werden in einem Seminar der Kreisarbeitsgemeinschaft Wesermarsch der Ländlichen Erwachsenenbildung angesprochen. Es findet statt am Dienstag, 6. Oktober, von 9.30 bis 13 Uhr im Neubau des Landvolkhauses in Ovelgönne. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Danach besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen. Anmeldungen unter Telefon 04401/980534.