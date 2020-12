Päckchen für Osteuropa aus der Wesermarsch: Kindern zu Weihnachten Freude bereiten

Wesermarsch Auch – und vielleicht gerade – in diesem Jahr wollten viele Schülerinnen und Schüler in der südlichen Wesermarsch gemeinsam mit ihren Lehrkräften etwas Gutes tun und Kindern in Osteuropa zu Weihnachten eine Freude machen. Aktuell haben die Schüler der Grundschule Kirchhammelwarden (Brake), der Grundschule Jaderberg sowie des Gymnasiums Lemwerder ihre Päckchen auf die Reise geschickt – das heißt, an die Vertreter des die Aktion organisierenden Round Table übergeben.

Die Päckchen zu packen war in diesem Jahr gar nicht so leicht, denn der „normale“ Schulalltag ist für alle Beteiligten zurzeit deutlich anstrengender als zu anderen Zeiten. Trotzdem haben sich alle große Mühe gegeben und unter Einhaltung der Hygienevorschriften fleißig Weihnachtspäckchen gesammelt. Im Gymnasium etwa haben sich alle Jahrgänge beteiligt, viele haben fertig gepackte Geschenke von zu Hause mitgebracht. In einigen Klassen wurden gemeinsam Geschenke eingepackt.

Insgesamt wurden im Gymnasium 105 Weihnachtspäckchen und 114 Euro an Spendengeldern gesammelt. Karsten Korpis und Bodo Frerichs, zwei der zahlreichen freiwilligen Helfer beim Weihnachtspäckchenkonvoi, bedankten sich herzlich für die Unterstützung.

In diesem Jahr können die Round Tabler nicht selbst fahren, die Päckchen gelangen deshalb über Speditionen ans Ziel. Gestartet wird in diesen Tagen, damit die Übergabe rechtzeitig erfolgen kann.

In der Grundschule Jaderberg packten die Jungen und Mädchen insgesamt 60 Päckchen. Diese hat Doreen Hüppe abgeholt.