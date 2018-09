Wesermarsch Nach der erfolgreichen Veranstaltungsreihe im ersten Halbjahr 2018, bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft auch im Herbst und Winter wieder viele Workshops und Seminare in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Wesermarsch an.

Bereits heute abend (26. September) findet die erste Veranstaltung zum Thema „Trennung und Scheidung – was nun?“ von 18 bis 21 Uhr in der Wirtschaftsförderung Wesermarsch, Max-Planck-Straße 4, in Brake statt. Dozentin ist die Rechtsanwältin Brigitte Neidhardt. Das Seminar ist kostenfrei. Anmeldungen unter Telefon 04401/996906 oder events.wesermarsch.de.

Am 16. Oktober folgt der Vortrag „ Das Geld, mein Wert und ich. Erfolgreich Gehaltsverhandlungen führen“ mit Raphaela Gerdes-Schmidt, Personalentwicklerin und Coach, als Dozentin. Von 18 bis 21 Uhr findet dieser in der KVHS Brake, KoBi Brake, Bgm.-Müller-Straße 35, statt und kostet 4 Euro. Anmeldungen unter Telefon 04401/7076110. €

Gleich drei Termine (18. und 25. Oktober sowie 1. November) widmen sich dem „Jetzt bin ich dran“-Coaching. Coaching bedeutet, an sich zu arbeiten, ohne es unbedingt zu müssen. Dabei wird eine Bestandsaufnahme gemacht und die nächsten Schritte mit Blick auf die berufliche Zukunft können in den Fokus rücken. Dabei kann man sich klarer werden über persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Leiten wird das Coaching Imke Leith. Von 9 bis 13 Uhr findet es im Gebäude der Wirtschaftsförderung Wesermarsch statt, Anmeldungen unter Telefon 04401/996906 oder events.wesermarsch.de; der Kursus ist kostenfrei.

„Überzeugende Körpersprache“ heißt ein weiterer Kursus bei Imke Leith. Am 23. Oktober findet dieser statt, von 9 bis 13 Uhr, in der Wirtschaftsförderung Wesermarsch. Körpersprache ist Kommunikation ohne Worte, somit hänge Erfolg vor allem von der Außenwirkung ab. Anmeldungen unter Telefon 04401/996906 oder events.wesermarsch.de. Der Kursus ist kostenfrei.

Weitere Kurse, die angeboten werden: „Telefontraining – Lächeln kann man hören“ (3. November); „Per E-Mail zum neuen Job“ (5. und 12. November); „Umgang mit Konflikten – Selbstbewusst und gelassen eine Situation meistern“ (6. November); „Lust auf Erfolg im Beruf? – Lernen Sie die Spielregeln kennen“ (7. und 14. November); „Frauen leben länger – aber wovon? Frauen und Rente – was ist wichtig?“ (13. November); „Motivationsschub für die Karriere“ (19. November); „Farb- und Stilberatung – Der erste Eindruck zählt“ (22. November); „Minijob und Midijob“ (26. November); „Moderationstechnik – Teamleiterin werden ist nicht schwer – Teams führen dagegen sehr“ (28. November und 5. Dezember) und „Kluge Entscheidungen treffen – Mit Kopf, Bauch und Herz“ (6. Dezember).

Ein Schwerpunkt der Koordinierungsstelle ist weiterhin die individuelle, kostenfreie und vertrauliche Beratung für Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg planen, sich in der Elternzeit befinden oder sich beruflich (neu) orientieren möchten. Die Umsetzung dieser beruflichen Positionierung wird begleitend unterstützt.

Die Koordinierungsstelle freut sich auf zahlreiche Anmeldungen. Kontakt: Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Wesermarsch/ Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH; Maike Breuker, Telefon 04401/996914, frauen-und-wirtschaft@wesermarsch.de. Weitere Informationen über die Veranstaltungen sind auf der Internetseite zu finden.