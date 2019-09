Wesermarsch Auf Einladung der Bildungsregion des Landkreises und der Bertelsmann-Stiftung kamen knapp 40 pädagogische Fachkräfte aus den Kindertagesstätten der Wesermarsch zu einem „Musik, Sprache, Teilhabe (MuST) – Workshop“ zusammen. Geleitet wurde der Workshop von Katja Grote, Musikerin und Sprachwissenschaftlerin, und von Remmer Kruse, Sozialpädagoge, Musiker und MuST-Trainer.

Musik, Sprache, Teilhabe ist ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung und des niedersächsischen Kultusministeriums in dem es um das Potenzial der Musik für die Förderung von Chancengerechtigkeit, durchgängiger Sprachbildung und Teilhabe insbesondere von neuzugewanderten Kindern geht. Von den Methoden und Praxisbeispielen, die hier aktiv zum Einsatz kamen, können im Rahmen der Sprachbildungsarbeit der Kindertagesstätten aber alle profitieren.

So ging es ganz allgemein darum, Musik als Möglichkeit kennenzulernen, die die alltägliche pädagogische Praxis emotional, sozial und inhaltlich bereichert und auch von vermeintlich „Unmusikalischen“ sinnvoll und gewinnbringend eingesetzt werden kann. Entsprechend wurde in dem ersten von drei geplanten Qualifizierungsmodulen mit verschiedenen Instrumenten, Klängen und Tönen experimentiert und für den offenen Musikbegriff sensibilisiert, der MuST zugrunde liegt.

So geht es nicht etwa um die Fähigkeit, Noten lesen oder begnadet singen zu könne, sondern um die Offenheit für neue methodische Zugänge zur Sprachförderung sowie die Lust, mit anderen über Musik in Beziehung zu treten und ein Gefühl von Zugehörigkeit und Zusammenhalt in einer Gruppe zu schaffen – auch wenn in dieser Gruppe vielleicht (noch) nicht alle die gleiche Sprache sprechen.

Diese Lust und Offenheit war bei den Teilnehmerinnen ganz offensichtlich vorhanden. Bei guter Stimmung – und häufig auch mit vollem Körpereinsatz – brachten sich die pädagogischen Fachkräfte aktiv ein und erprobten beim Schüttelsong, diversen Herbstliedern und mehreren Versionen des Klassikers „Bruder Jacob“ ganz praktisch, wie inklusive und ganzheitliche Sprachlernprozesse auf kreative und spielerische Weise angestoßen und gefördert werden können.

Im Januar soll es mit MuST in der Wesermarsch weitergehen. Da die Qualifizierungsmaßnahmen modular aufgebaut sind, ist es jederzeit möglich, noch mit einzusteigen; dazu sind alle Interessierten sehr herzlich eingeladen.

Weitere Informationen gibt es bei der Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Bildungsbüro des Landkreises Wesermarsch unter Telefon 04401/ 8295729.