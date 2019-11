Wesermarsch Gerade in den ersten drei Jahren verdienen Kinder besondere Aufmerksamkeit. Hier ist eine umfassende Beobachtung und Dokumentation wichtig. Aufgrund dieser Dokumentation, die einheitlich sein sollte, kann dann auch ein individueller Förderplan aufgestellt werden.

Mehr als 70 Frauen aus der ganzen Wesermarsch nahmen am Samstag an der Fachtagung für Kindertagespflegepersonen in den Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule in Brake teil. Die Teilnehmerinnen wurden durch einen Impulsvortrag von Kornelia Schlaaf-Kirschner, vom Institut für Praxisberatung und Supervision DGSv Düsseldorf, auf die nachfolgenden Workshops eingestimmt.

Die Referentin hatte in ihrem kurzen und prägnanten Vortrag über die Entwicklungsschnecke, die von ihr kreiert wurde, viele Tipps und Anregungen für die Praxis gegeben. Die Entwicklungsschnecke animiere zum objektiven Blick auf das Kind, lasse persönliche Beziehungen zum Kind außer Acht und lege den Fokus der Beobachtung auf Fähigkeiten und Stärken, betonte sie. Der Förderbedarf könne auf diese Weise individuellerkannt und formuliert werden.

Die Kindertagespflegepersonen wurden angehalten, diese Form der Dokumentation zu nutzen. Sie kann auch als Grundlage bei der Übergabe der Kinder von der Tagespflegeperson oder auch von der Krippe in die Kita verwendet werden. Dokumentiert wird, was Kinder in den Bereichen Hören, Sehen, Verstehen, Sprechen, Bewegung, Geschicklichkeit, Körperkontrolle, Emotionalität, soziales Miteinander und Denken in ihrer Entwicklung bereits erreicht haben.

In den nachfolgenden Workshops „Sprache und Beobachten“ und „Entwicklungsschnecke“ wurden die einzelnen Komponenten noch weiter vertieft.

Die Fortbildung, die mit fünf Stunden anerkannt wird, wurde von den Leiterinnen des Familien- und Kinderservicebüros (FuKS) Stadland, Katja Kuhnert, und Butjadingen, Sylke Wulff, organisiert. Alle zwei Jahre wird solch eine Fortbildung angeboten. Für die Organisation sind jeweils andere Servicebüros zuständig.