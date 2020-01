Wesermarsch /Woronesch Der Partnerschaftsvertrag des Landkreises Wesermarsch mit der russischen Stadt Woronesch wurde im August 1989 geschlossen. Das Ziel war, die kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen und kommunalen Begegnungen der Menschen in beiden Ländern zu fördern zum gegenseitigen Verständnis und weiteren Entwicklung der Beziehungen.

Im März 1990 begann der Jugendaustausch zwischen den Partnern mit Besuch und Gegenbesuch in einem Jahr. Er ist nun seit drei Jahrzehnten Tradition. Dies führt bei den Jugendlichen zu einer ganz engen Bindung und ist das Erfolgsrezept des Austausches. Im Frühjahr lernt man sich kennen und freut sich dann auf den Gegenbesuch im Sommer in Woroensch.

Die Danksagung des Vorsitzenden der Deutsch-russischen Stiftung, Matthias Platzek, an den Landkreis Wesermarsch für einen herausragenden Beitrag zur kommunalen und regionalen Zusammenarbeit war Ansporn genug, den Jugendaustausch auch im Jahre 2020 fortzuführen.In diesem Jahr sind die Jugendlichen und deren Betreuer aus Woronesch vom 26. März bis 8. April zu Gast. Das Besuchs- und Besichtigungsprogramm wird derzeit organisiert, an dem die deutschen Kinder aus den Gastfamilien teilnehmen dürfen. Ein Höhepunkt ist der gemeinsamer Aufenthalt vom 6. bis 8. April in Berlin. Von dort fliegt die russische Gruppe wieder zurück.

Für den Besuch der russischen Gruppe in der Wesermarsch sucht der Landkreis für Jungen und Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren Gastfamilien. Diese sollten möglichst selbst Kinder in diesem Alter haben. Außerdem werden für drei erwachsene Begleiter noch Gastfamilien gesucht.

Wer Interesse an diesem Jugendaustausch hat, kann sich bei Kreisjugendpfleger Peter Büsching-Czerny unter Telefon 04401/927262 (E-Mail: peter.czerny@lkbra.de) melden.

Der Gegenbesuch der deutschen Jugendlichen in Woronesch ist vom 8. bis 21. August geplant.