Bürgerstiftung in Ovelgönne: Von Adventskaffee bis Wasserspielstraße

Ovelgönne Die jährliche Erlösausschüttung der Bürgerstiftung Ovelgönne fand aufgrund der Corona-Pandemie in einem anderem Rahmen statt. Vertreter der begünstigten Vereine und Verbände wurden zu drei verschiedenen Terminen, jeweils unter freiem Himmel, eingeladen. Die Abschlussveranstaltung fand auf dem Marktplatz in Großenmeer statt.

Von der Bürgerstiftung nahmen an diesem Treffen der Vorsitzende Wolfgang Hübenthal und Vorstandsmitglied Margot Höpfner-Kröger teil. Der Vorsitzende erinnerte an die Gründung der Stiftung im Jahre 2010. Für eine Stiftung war ein Startkapital von 50 000 Euro erforderlich. Bei insgesamt drei Haussammlungen kamen schließlich sogar 64 000 Euro zusammen. Wolfgang Hübenthal stolz: „Von den Bürgern haben wird das Kapital bekommen, und nun geben wir das zurück, auch in der schwierigen Zeit, wo es fast keine Zinserträge mehr gibt.“ Und er fügte hinzu: „Zum Glück konnten wir noch eine gute Anlage für das Wohl der Bürger abschließen.“

Den letzten vier Begünstigten von insgesamt 13 wurden dann die symbolischen Schecks überreicht. Dazu gehörte der Förderverein der Grundschule Großenmeer, der 500 Euro bekam. Diana Geffken vom Förderverein berichtete, dass das Geld für die Umgestaltung des Schulhofs, für die Projektwoche 2021 und für den Ausbau der Digitalisierung verwendet werden soll.

Ebenfalls 500 Euro bekam die Kita Nordlicht Großenmeer. Mit dem Geld soll eine Wasserspielstraße für das Freigelände angeschafft werden, sagte Daniela Reinhardt von der Kindertagesstätte.

Der Seniorenkreis Großenmeer „Die Muntermacher“ erhielt 200 Euro. Ulla Niehus vom Seniorenkreis berichtete, dass man mit dem Geld ein gemeinsames Erntedankfrühstück und einen Adventskaffee finanzieren wolle.

Die Senioren der Kirchengemeinde Vier Kirchen Ovelgönne bekamen 300 Euro. Das Geld werde für die Seniorenarbeit verwendet, sagte Pfarrerin Katja Röker.

Insgesamt wurden 5000 Euro an 13 Vereine ausgezahlt.

Die jeweiligen Vertreter der diesmal begünstigten Vereine und Verbände dankten herzlich für die Zuwendung. Alle bedauerten, dass in der nun schon lang andauernde Corona-Pandemie die wichtigen sozialen Kontakte zurückgefahren werden mussten.