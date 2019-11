18-Jährige schwer verletzt

Abbehausen Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstag gegen 6.15 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Butjadinger Straße in Abbehausen zu. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 58-Jährige aus Nordenham mit ihrem Auto in Richtung Stollhamm unterwegs, als die junge Frau aus Königsbrunn die Straße überquerte. Sie wurde vom Auto erfasst. Rettungssanitäter brachten die 18-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet sie, sich unter Telefon 04731/99810 in der Nordenhamer Dienststelle zu melden.