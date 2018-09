Anhänger doch nicht gestohlen

Abbehausen Wenn ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug plötzlich nicht mehr da ist, liegt der Verdacht nahe, dass Diebe ihre Finger im Spiel haben. Davon ist auch die Polizei ausgegangen, als sie die Mitteilung bekam, dass in Abbehausen ein Anhänger, auf desen Ladefläche sich ein Kleinwagen befand, verschwunden war. Doch dann kam alles ganz anders. Es stellte sich heraus, dass nicht Diebe, sondern Mitarbeiter des Nordenhamer Bauhofs den Anhänger samt VW Fox mitgenommen hatten.

In einer Pressemitteilung hatte die Polizei den vermeintlichen Diebstahl vermeldet und Zeugen gebeten, sich im Nordenhamer Kommissariat zu melden. Dieser Aufruf veranlasste einen Bauhofbediensteten, die Ordnungshüter über das bereits am 13. September erfolgte Abschleppen des Anhängers zu informieren. Der hatte über mehrere Wochen an der Butjadinger Straße gestanden und befindet sich nun ebenso wie der nicht zugelassene Volkswagen auf dem Betriebsgelände des Bauhofs.

Kurioserweise hatte die Nordenhamer Polizei erst am Sonntag einen Hinweis auf den angeblichen Anhänger- und Autodiebstahl bekommen. Zehn Tage lang scheint also niemand bemerkt zu haben, dass da etwas fehlt.