Unfall In Abbehausen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Abbehausen Schwere Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin am Donnerstag, gegen 22.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Butjadinger Straße in Abbehausen zugezogen. Die 43-jährige Frau wollte vom Judentumer Weg nach links in die Butjadinger Straße abbiegen. Dabei geriet das Motorrad ins Schlingern und stieß mit dem Bürgersteig zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich die Butjadingerin unter anderem am Kopf. Nach einer ersten Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde die Frau mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Den Schaden an dem Motorrad beziffert die Polizei mit 2000 Euro.