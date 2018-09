Auffahrunfall: Zwei Verletzte

Achterstadt Zwei Beteiligte an einem Auffahrunfall sind am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 437 leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 69-Jährige mit ihrem Ford auf die Achterstädter Straße ab, ein 47-jähriger Seat-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Die Ford-Fahrerin und ihr dreijähriger Beifahrer wurden leicht verletzt; ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Alle Unfallbeteiligten wohnen nach Auskunft der Polizei in Stadland. Beide Autos und eine Straßenlaterne wurden beschädigt.

