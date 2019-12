Achterstadt Es war ein technischer Defekt: Ein Kurzschluss hat die Brandkatastrophe in der Wohngruppe Zum Rockenmoor bei Achterstadt ausgelöst. Das haben die Untersuchungen eines Brandermittlers und eines Brandsachverständigen ergeben. Wie die Polizeiinspektion in Delmenhorst am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Kurzschluss in der Nacht zum 23. November in einem Anbau des Komplexes.

Bei dem Großbrand, zu dem 120 Feuerwehrleute ausgerückt waren, entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 250 000 Euro. Acht Menschen waren in akuter Lebensgefahr.

Auch das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung der beiden in der Brandruine gefundenen Leichname liegt jetzt vor und gibt letzte Gewissheit: Die Toten waren die beiden Vermissten – die 81-jährige Betreiberin Ute Rudolph und ein 78-jähriger Mitbewohner.

Nach dem Ende der Ermittlungen ist die Beschlagnahme des Geländes aufgehoben worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der NWZ. Um die zahlreichen Tiere, die auf dem Gehöft leben, kümmern sich jetzt die Erben, ergänzte sie.