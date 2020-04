Polizei Achterstadt Schreitet Ein: Berliner Familie will Ferienhaus nicht verlassen

Achterstadt Strafrechtliche Schritte hat die Polizei gegen eine Familie aus Berlin eingeleitet, die ihre Ferienwohnung in Achterstadt nicht verlassen wollte. Wie die Sicherheitskräfte mitteilten, hatte die Kreisverwaltung die Berlin-Flüchtlinge – wie alle anderen Ferienwohnungsmieter – aufgefordert, das Haus wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zu verlassen. Dieser Aufführung kam die Familie nicht nach, die die Ansteckungsgefahr in Berlin für größer hält als in Achterstadt. Polizei und Kreisverwaltung beraten, ob sie ein Straf- oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnen.