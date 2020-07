Motorradfahrer schwer verletzt

Alse Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagmittag bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, kam der 25-Jährige aus Jade gegen 13.40 Uhr von der Braker Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Unfall ereignete sich in einer Linkskurve unmittelbar hinter der Einmündung der Alser Straße. Das Motorrad blieb hinter der Leitplanke liegen. Beim Aufprall zog sich der 25-Jährige schwere Verletzungen zu, die Rettungskräfte noch am Unfallort versorgten. Anschließend wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Motorrads musste die Kreuzung Braker Straße/Alser Straße voll gesperrt werden.