Unfallflucht: Lastwagen zerstört Bushütte

Alse Die Polizei fahndet nach einem Lastwagenfahrer, der am Dienstagnachmittag ein Buswartehäuschen in Alse bei einem Unfall zerstört hat. Wie die Ordnungshüter mitteilen, hatte sich der Unbekannte mit seinem Sattelzug offenbar verfahren. Das fiel ihm gegen 15.30 Uhr auf der Braker Straße zwischen Rodenkirchen und Sürwürden auf; er bremste und begann ein Wendemanöver. Dabei übersah er allerdings ein hölzernes Buswartehäuschen, das er erheblich beschädigte. Anwohner bekamen das mit und sprachen ihn an. Nichtsdestoweniger gab der Unbekannte Gas und verließ den Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Diesen Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro; das Häuschen ist wegen Einsturzgefahr bis auf Weiteres gesperrt. Nach Aussage den Zeugen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Auflieger mit blau-grauer Verdeckplane. Die Polizei Brake, Telefon 04401/9350, freut sich, wenn sich weitere Zeugen oder andere Hinweisgeber bei ihr melden.

