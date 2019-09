Altenhuntorf Eigentlich war nur ein kleiner Böschungsbrand gemeldet worden. Aber dann wurde es ein arbeitsreicher Einsatz für die Feuerwehr Altenhuntorf.

Am Freitag hatten Anwohner das Feuer an der Gellener Hellmer in Altenhuntorf gemeldet. Telefonisch wurden drei Einsatzkräfte alarmiert, die mit dem Tanklöschfahrzeug ausrückten. Der Böschungsbrand entpuppte sich allerdings als Brand eines 5 x 15 Meter großen Haufens torfhaltiger Loterde, der bis zu über einem Meter Höhe aufgeschichtet war und wie ein Moorbrand komplett durchglimmte bis in die Erde.

Telefonisch wurden weitere Kameraden dazu gerufen. Zum Löschen des Brandes wurde der Haufen mit einem Trecker auseinander gezogen. Mit zwei C-Strahlrohren konnte dann das endgültige Ablöschen des Brandes erfolgen.