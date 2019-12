Bargeld aus Praxis gestohlen

Atens Eine Physiotherapie-Praxis an der Oldenburger Straße in Atens ist das Ziel von Einbrechern gewesen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fester auf, um in das Gebäude zu gelangen. In der Praxis ließen die Einbrecher unter anderem Bargeld mitgehen. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei mit rund 550 Euro. Zu der Tat war es bereits am vergangenen Wochenende im Zeitraum zwischen Freitag um 18 Uhr und Montag zum 7 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Telefon 04731/99810 zu melden.