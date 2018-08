Leicht verletzt nach Motorradunfall

Atens Leichte Verletzungen erlitt ein 40-jähriger Mann aus Apen bei einem Verkehrsunfall auf der Atenser Allee. Er kam am Dienstag mit seinem Motorrad von der B 212. Am Kreisel zur Straße An der Sielbrücke musste er verkehrsbedingt halten. Das übersah seine hinter ihm fahrende Ehefrau. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad auf das Motorrad ihres Mannes auf. Der 40-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Motorräder blieben fahrbereit, wurden aber von einem Abschleppunternehmen geborgen und auf dem Betriebsgelände untergestellt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 1300 Euro.