Atens Wer in diesen Tagen mit dem Auto in Atens unterwegs ist, sollte Geduld mitbringen. Weil die Stadt Nordenham im Abschnitt zwischen der Sieltiefbrücke und dem Carl-Zeiss-Weg die Fahrbahn erneuern lässt, regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Die Arbeiten ruhen zwar am Wochenende, aber die Verkehrsführung per Lichtzeichenanlage bleibt bebestehen. Am Montag rücken die Straßenbauer wieder an und wollen bis zum Nachmittag die Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen haben.

Im Laufe der nächsten Woche stehen noch zwei weitere Straßensanierungen in Atens auf dem Programm. Dann bessert die beauftragte Firma ramponierte Teilbereiche der Atenser Allee und des Plaatwegs aus. Während der Arbeiten auf der Atenser Allee ist erneut der Einsatz einer Baustellenampel erforderlich. Die genauen Termine haben die die Firma und die Stadt Nordenham noch nicht festgelegt.

Die Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Atens gehören noch zum Sanierungsprogramm aus dem Jahr 2018. Die für dieses Jahr beschlossenen Reparaturvorhaben beginnen nach Angaben der Stadtverwaltung am 19. August.

Im Haushalt 2019 stehen 450 000 Euro für die Beseitigung von Schlaglöchern und Rissen bereit. Bei den Maßnahmen handelt es sich ausnahmslos um Reparaturen, bei denen die beschädigten Fahrbahnabschnitte aufgefräst und die Deckschichten erneuert werden. Der größte Einzelposten (46 5000 Euro) ist für die Martin-Pauls-Straße bestimmt, deren Fahrbahn an mehreren Stellen im Bereich zwischen Sielstraße und Liegnitzer Straße auf Vordermann gebracht werden soll.