Atens Nicht auf Burger und Pommes, sondern auf Bares waren ungebetene Gäste aus, die in der Nacht zu Montag ein Schnellrestaurant im Gewerbegebiet An der Sielbrücke in Atens heimgesucht haben.

Die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. In dem Restaurant schlugen sie nach Angaben der Polizei mit „brachialer Gewalt“ eine Wand ein und versuchten, den dort untergebrachten Tresor zu öffnen. Allerdings ohne Erfolg, weil sie gestört wurden.

Die Einbrecher machten sich aus dem Staub, als die um 1.45 Uhr alarmierte Polizei anrückte. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe im vierstelligen Bereich.

Bei ihren Ermittlungen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich unter Telefon 04731/99810 im Nordenhamer Kommissariat melden.