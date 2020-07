Ungewöhnlicher Fall Von Sachbeschädigung In Nordenham: 23-Jährige verfolgt Steinwerfer bis nach Hause

Atens Zu einem ungewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung ist es am vergangenen Sonnabendnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Atenser Allee gekommen. Die Nordenhamer Polizei ermittelt jetzt gegen einen 64-jährigen Fahrradfahrer, der im Vorbeifahren einen Stein gegen das Auto einer 23-Jährigen geworfen haben soll.

Nach Angaben der Geschädigten und ihres Beifahrers spielte sich das Ganze so ab: Der 64-jährige Nordenhamer war mit seinem Fahrrad in Richtung Friedeburg unterwegs. Die 23-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Atenser Allee in entgegengesetzter Richtung. Unvermittelt habe der Radfahrer einen Stein gegen das Auto geworfen. Der Pkw wurde dadurch beschädigt.

Weitere Zeugen gesucht

Die 23-Jährige, die ebenfalls aus Nordenham kommt, folgte dem Mann bis zu dessen Haustür. Dort stellten die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter zur Rede. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Telefon 04731/99810 zu melden.