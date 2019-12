Transporter fährt auf

Augustgroden Leichte Verletzungen hat eine 52-jährige Nordenhamerin am Dienstag bei einem Auffahrunfall in Augustgroden erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war sie am späten Vormittag in Richtung Norden unterwegs und wollte nach rechts auf den Seefelder Weg abbiegen. Das übersah ein 28-jähriger Stadlander, der mit seinem Transporter hinter dem Auto der Nordenhamerin fuhr. Der Transporter prallte auf das bremsende Auto; beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beträgt etwa 10 000 Euro. Die Besatzung des Rettungswagens behandelte die Verletzungen der Nordenhamerin.