Verkehrsunfall In Augustgroden: Totalschaden und zwei Schwerverletzte

Augustgroden Ein missglücktes Überholmanöver hat am Sonnabend in Augustgroden (Gemeinde Stadland) zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem sich zwei Beteiligte schwere Verletzungen zuzogen. Neben Feuerwehr, Polizei und drei Rettungswagenbesatzungen kam der Rettungshubschrauber „Christoph 6“ aus Bremen zum Einsatz.

Nach Angaben der Polizei war eine 29-jährige Ovelgönnerin gegen 16.30 Uhr mit einem VW Golf, in dem auch ihr Ehemann (37) sowie zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und vier Monaten saßen, auf der Kreisstraße 197 (Bäderstraße) in Richtung Norden unterwegs. In Höhe des Hauses Nummer 56 wollte sie nach links auf eine Hofeinfahrt abbiegen. Das bemerkte der hinter ihr fahrende 57-Jährige am Lenkrad eines VW Caddy aber nicht. Er hatte gerade zum Überholen angesetzt und konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Die Ovelgönnerin erlitt mehrere Rippenbrüche und Prellungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 6“ zu einem Krankenhaus in Oldenburg geflogen. Ihr Mann und die zweijährige Tochter kamen mit leichten Blessuren davon; der vier Monate alte Sohn blieb unverletzt.

Der aus Garbsen bei Hannover stammende Caddy-Fahrer zog sich Verletzungen im Brustbereich zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann nach Bremerhaven zum Klinikum Reinkenheide.

Laut Nordenhamer Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Die Gesamtsumme schätzen die Ordnungshüter auf rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos musste die Bäderstraße für etwa drei Stunden gesperrt werden.

Beteiligt waren 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Seefeld und Reitland. Sie befreiten die Insassen aus den Unfallautos, brachten vorsorglich ein Tanklöschfahrzeug in Position und wiesen den Rettungshubschrauber ein. Die Einsatzleitung hatte Arne Spohler aus Seefeld.