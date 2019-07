B 211 zwischen Großenmeer und Altendorf wird später gesperrt – und kürzer

Seit Montag weisen die Schilder an der Bundesstraße 211 im Landkreis Wesermarsch tagesgenau auf die anstehenden Bauarbeiten und die damit verbundene Straßensperrung hin – und noch im Laufe des Tages wurde von der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr per E-Mail eine Verschiebung angekündigt: Statt bereits am 5. August werde die Straße nun erst am 16. August gesperrt, heißt es in der Pressemitteilung. Darin wird die Begründung in Behördendeutsch mitgeliefert: „bauablauftechnische Optimierung“. Zwischen Großenmeer und Altendorf wird bis voraussichtlich 6. September die Fahrbahndecke erneuert. Die Umleitung führt über die A 29 (Oldenburg), die L 865 (Moorriem) und die B 212 (Elsfleth). Die Kreuzung Barghorn (B 211/ L 864) bleibt in Nord-Süd-Richtung befahrbar. BILD: