Barghorn Der stationäre Blitzer an der Bundesstraße 211 zwischen Brake und Oldenburg, der am 27. Juni von bisher unbekannten Täter in Brand gesetzt worden war, ist voll funktionsfähig und in Betrieb. Frei nach dem Motto „außen pfui, innen hui“ wird an der Bundesstraße 211 vor der Kreuzung Barghorn munter weiter geblitzt.

Unterdessen wird immer noch nach den Tätern gesucht. „Die Ermittlungen dauern an. Die Bilder der Kamera werden ausgewertet“, teilte die Sprecherin in der Polizeiinspektion mit. Der Landkreis verfügt über vier stationäre Blitzstationen, hat dafür aber nur zwei Kameras.