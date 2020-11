Einsatz in der Gemeinde Ovelgönne: Crash an der Kreuzung

Barghorn Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden, hat sich am Sonntagvormittag auf der B 211, an der Kreuzung Grantchaussee/Meerkircher Straße, nahe einer Tankstelle in Barghorn ereignet. Gegen 11.15 Uhr war ein 40-jähriger Elsflether mit seinem Auto auf der Grantchaussee unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 55-jährigen Autofahrers, der mit seinem Wagen auf der B 211 Heinrich-Schütte-Straße/Meerkircher Straße aus Brake in Richtung Oldenburg fuhr. Ob er dabei von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, ist unklar.

Der 40-jährige Elsflether prallte mit seinem Opel Saphir auf der vorderen linken Fahrerseite gegen den VW Passat des 55-Jährigen. Der Opel schleuderte zurück und kam auf der Berme zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Fahrer des VW und seine 55-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Oldenburger Krankenhaus gefahren.

Zum Unfall waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Großenmeer und Oldenbrok gerufen worden. Die Ortswehr aus Popkenhöge war ebenfalls alarmiert, konnte ihre Einsatzfahrt jedoch abbrechen. Insgesamt waren circa 40 Feuerwehrleute im Einsatz.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die spektakuläre Alarmierung „eine Person eingeklemmt und das Fahrzeug brennt“, stellte sich vor Ort etwas anders dar. Der Großenmeerer Ortsbrandmeister Denis Janßen berichtete, dass das Fahrzeug zwar noch qualmte. Der Rauch aber durch das Auslösen des Airbags entstanden war.

Die Polizei aus Brake war zur Absicherung der Kreuzung und zur Unfallaufnahme mit mehreren Beamten vor Ort. Gut eine halbe Stunde dauerte die Vollsperrung der Kreuzung. Auf der vielbefahrenen Bundesstraße bildete sich in beide Richtungen schnell ein Rückstau. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.