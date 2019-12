Barghorn Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 211 in Barghorn: Ein Fahrzeug aus dem Emsland ist am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr in Richtung Brake fahrend aus ungeklärter Ursache kurz vor der Barghorner Kreuzung nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der 20-jährige Fahrer überfuhr in der dortigen 50-km/h-Zone einen Leitpfosten und kollidierte im Anschluss mit der rechten Pkw-Hälfte mit einem Baum. Er zog sich laut Polizei durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, seine Beifahrerin, eine 21-jährige Frau aus Brake, wurde schwer verletzt. Beide Personen konnten das Auto selbstständig verlassen. Zunächst waren eingeklemmte Personen gemeldet worden.

Zum Unfallort wurden zwei Rettungs- sowie ein Notarztwagen entsandt. Beide Insassen wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gefahren. Am PKW entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wurde.

Warum der 20-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Während der Rettungsarbeiten blieb die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen zunächst gesperrt. Anschließend leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Da das Fahrzeug nach dem Anprall an den Baum nicht mehr fahrbereit war, muss es abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme wurde nach Bergung des Autos gegen 13.25 Uhr abgeschlossen.